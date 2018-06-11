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В Италии мэры бунтуют из-за блокады спасательного судна

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 17:51
Фото: Маттео Сальвини (arbatcity.com)
Фото: Маттео Сальвини (arbatcity.com)

На борту спасательного судна находятся 629 мигрантов

Сразу несколько мэров на юге Италии не согласны с решением вице-премьера и главы Министерства внутренних дел (МВД) Маттео Сальвини закрыть порты страны для спасательного судна с более 600 мигрантами на борту. Об этом сообщает Politico.

Так, мэр Неаполя заявил, что город готов бесплатно "спасти человеческие жизни", назвав Сальвини "бессердечным министром".

Мэры Палермо, Таранто, Мессины и Реджо-Калабрии также заявили, что будут готовы принять судно.

"Мы всегда радовались спасательным лодкам и судам, которые спасали жизни в море. Мы не остановимся сейчас ", - сказал мэр Палермо Леолука Орландо. "Сальвини нарушает международное право. Он еще раз показал, что наше правительство - крайне ультраправое", - добавил Орландо.

Сальвини защитил свое решение в Facebook, написав: "Мальта никого не принимает. Франция возвращает людей обратно на границе, Испания защищает свой рубеж оружием. Сегодня Италия также начнет говорить "нет" торговле людьми и бизнеса незаконной иммиграции".

 

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di...

Опубликовано Matteo Salvini 11 июня 2018 г.

 

Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что страна может закрыть порты для спасательных судов с беженцами.

Сальвини призвал Мальту предоставить доступ к порту Валлетты спасательного судна Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции.

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Теги публикации: Италия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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