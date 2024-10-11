Італія втратила перемогу, Англія зазнала сенсаційної поразки: що сталося у Лізі націй

Жовтневий цикл четвертого сезону Ліги націй стартував десятьма матчами в четвер. Перемоги здобули збірні Франції, Австрії, Греції, Норвегії, Ірландії, Північної Македонії, Молдови та Гібралтару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Збірна Італії приголомшили Бельгію швидким голом – Дімарко прострілив із лівого флангу на дальню стійку, де Камб'язо з другої спроби переграв кіпера. Подвоїв перевагу "Скуадри Адзурри" Ретегі, зігравши на добиванні в блискавичній атаці господарів. А далі італійців підвів Пеллегріні, який отримав пряму червону. Бельгійська збірна скоротила відставання завдяки класному удару Де Кейперу з півкола штрафного. А в другому таймі Троссард вирвав нічию після кутового.
Після безгольової першої половини Англія несподівано пропустила від греків на старті другого тайму. Це Павлідіс із меж штрафного відправив м'яч низом у дальній кут. Відігратися англійці зуміли аж під завісу поєдинку – Беллінгем влучно пробив другим темпом із лінії штрафного. Та в доданий час елліни несподівано вирвали перемогу. Той же Павлідіс скористався повним хаосом в обороні "Трьох левів" і відправив м'яч за спину Пікфорда метрів із десяти.
Норвежці холоднокровно розібралися зі збірною Словенії. На 7-й хвилині Холанд вчасно опинився на добиванні після сейву воротаря. На старті другої половини Сьорлот скористався відскоком і класно поклав м'яч у нижній кут воріт. А згодом він передачу знайшов Холанда на вході в штрафний, а той у схожому до другого гола стилі відправив м'яч у той же кут рамки балканців. Скандинави стали одноосібним лідером квартету B3.
Лише в доданий час уникла гучного фіаско Вірменія. Команда Олександра Петракова двічі впродовж зустрічі зі збірною Фарер опинялася в ролі сторони, що змушена наздоганяти. Під завісу першого тайму команди обмінялися голами – фаререць Беньямінсен потужним ударом із льоту в ближній кут завершив розіграш кутового, а вірменин Селлараян забив прямим ударом зі штрафного. На 85-й хвилині Б'ярталід влучно завершив контратаку Фарер, але в доданий час Манвелян вирвав нічию для кавказців.
До слова, напередодні пригадали шлях Криськіва та інших новачків до збірної України.
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