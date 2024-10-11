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Италия потеряла победу, Англия потерпела сенсационное поражение: что произошло в Лиге наций

Фото: Греки не дали развернуться "Трем львам" (x.com/England)
Автор: Антон Федорцив

Октябрьский цикл четвертого сезона Лиги наций стартовал десятью матчами в четверг. Победы одержали сборные Франции, Австрии, Греции, Норвегии, Ирландии, Северной Македонии, Молдовы и Гибралтара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Сборная Италии ошеломили Бельгию быстрым голом – Димарко прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, где Камбьязо со второй попытки обыграл кипера. Удвоил преимущество "Скуадры Адзурры" Ретеги, сыграв на добивании в молниеносной атаке хозяев. А дальше итальянцев подвел Пеллегрини, получивший прямую красную. Бельгийская сборная сократила отставание благодаря классному удару Де Кейперу из полукруга штрафной. А во втором тайме Троссард вырвал ничью после углового.

 

 

 

После безголевой первой половины Англия неожиданно пропустила от греков на старте второго тайма. Это Павлидис из пределов штрафной отправил мяч низом в дальний угол. Отыграться англичане сумели под занавес поединка – Беллингем метко пробил вторым темпом с линии штрафной. Но в добавленное время эллины неожиданно вырвали победу. Тот же Павлидис воспользовался полным хаосом в обороне "Трех львов" и отправил мяч за спину Пикфорда метров с десяти.

 

 

 

Норвежцы хладнокровно разобрались со сборной Словении. На 7-й минуте Холанд вовремя оказался на добивании после сэйва вратаря. На старте второй половины Серлот воспользовался отскоком и классно уложил мяч в нижний угол ворот. А впоследствии он передачей нашел Холанда на входе в штрафную, а тот в похожем на второй гол стиле отправил мяч в тот же угол рамки балканцев. Скандинавы стали единоличным лидером квартета B3.

 

 

 

Лишь в добавленное время избежала громкого фиаско Армения. Команда Александра Петракова дважды на протяжении встречи со сборной Фарер оказывалась в роли догоняющего. Под занавес первого тайма команды обменялись голами – фаререц Беньяминсен мощным ударом с лета в ближний угол завершил розыгрыш углового, а армянин Селлараян забил прямым ударом со штрафного. На 85-й минуте Бьярталид точно завершил контратаку Фарер, но в добавленное время Манвелян вырвал ничью для кавказцев.

 

 

 

 

 

 

К слову, ранее накануне вспомнили путь Крыськива и других новичков в сборную Украины.

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