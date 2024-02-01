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Італія відправить військовий корабель для участі у місії ЄС у Червоному морі

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Італія візьме участь у новій європейській місії Aspides у Червоному морі. Протягом 12 місяців у Червоному морі перебуватиме щонайменше один італійський корабель.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Протягом 12 місяців перебуватиме щонайменше один італійський корабель, і ми також розглядаємо можливість відправки повітряних засобів для спостереження і збору даних", - заявив він. 

За його словами, штаб-квартира місії Euro-Aspides у Червоному морі, імовірно, перебуватиме в Греції, у Ларисі.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше, 22 січня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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