Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины, - СМИ

Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины и может остановить их снабжение, сосредоточившись на генераторах и компонентах для ремонта энергосетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore .

По данным издания, список средств противовоздушной обороны в новых итальянских пакетах помощи для Киева все сокращается.

Следующая засекреченная партия может содержать компоненты для поддержки работы итало-французского комплекса SAMP/T, который ранее передали Украине.

В то же время, запасы ракет Aster, которыми вооружена эта система ПВО, фактически иссякли.

"Мы должны оставить ракеты Aster себе", - уточнил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Это означает, что Рим может в ближайшее время приостановить передачу этих боеприпасов, как это ранее сделала Германия с ракетами в комплексы Patriot.

Причина - необходимость защищать свою национальную безопасность и поддерживать стратегические резервы, поскольку оборонная промышленность не успевает быстро нарастить производство.

Также отмечается, что несмотря на нехватку ракет, общая поддержка Украины не уменьшается - меняется ее фокус.

Поскольку Россия продолжает целенаправленно бить по украинской энергосистеме в преддверии зимы, Рим решил сделать акцент на гражданской устойчивости.

Значительная часть нового пакета помощи будет состоять из генераторов для обеспечения критических потребностей и компонентов по ремонту поврежденных российскими обстрелами электростанций.

Кроме того, Киев готовит запросы к союзникам по усилению защиты от новых российских разработок, в частности, скоростных автоматизированных дронов типа "Шахед", противодействовать которым стало сложнее.