Италия уверенно победила Турцию в матче-открытии Евро-2020

С самого начала матча Италия доминировала во владении мячом и поисках путей к гостевым воротам под громкий свист болельщиков Турции. Турецкая же сборная крайне редко стремилась в атаку. И крайне редко могла в нее выйти, прежде всего стараясь не допустить ошибок в защите.

Первый тайм выдался довольно скучным, пару неплохих моментов Италии завершились ничем. Еще в паре эпизодов хозяева хотели заработать пенальти, но арбитр не видел там нарушений правил.

Второй тайм стал продолжением первого и наконец появились голы. Первым на турнире стал автогол Чаглара Союнчу. Дальше вторым стал гол на добивании от Чиро Иммобиле. Третий мяч забил Лоренцо Инсинье, завершив комбинацию Италии после перехвата неподалеку штрафной Турции.

Турция по ходу матча изредка создавала намеки на опасность у ворот Джанлуиджи Доннаруммы и заслуженно не забили и одного гола.

3-0 для Италии. Уверенный старт турнира перед домашними трибунами.