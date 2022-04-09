Италия увеличит закупки газа в Алжире для отказа от российского топлива

Драги поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр энергетического перехода Роберто Чинголани, сообщил источник в правительстве.

Италия, которая получает около 40% своего импорта газа из России, изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны России против Украины.

Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн кубометров, но в настоящее время транспортируется менее 60 млн кубометров.

Рост внутреннего потребления, недостаток инвестиций и политическая нестабильность, в том числе закрытие трубопровода в Испанию из-за спора с Марокко, ограничивают алжирский экспорт.

Но в прошлом году итальянский импорт вырос на 76% до 21,2 млрд кубометров- 29% от общего объема потоков. Рим заявил, что надеется получить еще 9 млрд кубометров газа из этой североафриканской страны.

"Драги подпишет институциональное соглашение между странами, а затем Eni и Sonatrach завершат технические аспекты", - сказал источник.