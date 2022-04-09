Італія збільшить закупівлі газу в Алжирі для відмови від російського палива

Драгі поїде з делегацією, в яку, як очікується, увійдуть глава італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо і міністр енергетичного переходу Роберто Чинголані, повідомило джерело в уряді.

Італія, яка отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, щосили намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання в міру ескалації війни Росії проти України.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію, а по трубопроводу Transmed Алжирський газ доставляється до італійських берегів з 1983 року. Його добова потужність становить понад 110 млн кубометрів, але в даний час транспортується менше 60 млн кубометрів.

Зростання внутрішнього споживання, брак інвестицій і політична нестабільність, в тому числі закриття трубопроводу в Іспанію через суперечку з Марокко, обмежують Алжирський експорт.

Але минулого року італійський імпорт зріс на 76% до 21,2 млрд кубометрів - 29% від загального обсягу потоків. Рим заявив, що сподівається отримати ще 9 млрд кубометрів газу з цієї північноафриканської країни.

"Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni і Sonatrach завершать технічні аспекти", - сказало джерело.