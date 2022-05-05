Италия увеличит финансовую помощь Украине и поддержку беженцев

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил об увеличении финансовой помощи Украине и поддержке украинских беженцев. Он подчеркнул, что развязанная Россией война привела к гуманитарной катастрофе.

"Мы должны помочь Украине. Италия уже выделила около 500 млн евро на поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более чем 800 миллионов", - цитирует издание заявление Драги в ходе Конференции доноров для помощи Украине, которая прошла в Варшаве.

Премьер добавил, что Италия передала в поддержку украинского бюджета 110 млн евро и планируем увеличить эту сумму до 200 миллионов. По его словам, также в Украину будут направлены гуманитарные и медицинские грузы, включая машины скорой помощи.