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Италия увеличит финансовую помощь Украине и поддержку беженцев

Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил об увеличении финансовой помощи Украине и поддержке украинских беженцев. Он подчеркнул, что развязанная Россией война привела к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание Ansa.

"Мы должны помочь Украине. Италия уже выделила около 500 млн евро на поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более чем 800 миллионов", - цитирует издание заявление Драги в ходе Конференции доноров для помощи Украине, которая прошла в Варшаве.

Премьер добавил, что Италия передала в поддержку украинского бюджета 110 млн евро и планируем увеличить эту сумму до 200 миллионов. По его словам, также в Украину будут направлены гуманитарные и медицинские грузы, включая машины скорой помощи.

Напомним, на Конференции Франция заявила об увеличении гуманитарной помощи Украине до 2 млрд долларов.

Отметим, Германия решила выделить дополнительные 125 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине.

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ИталияВоенная помощьВойна в УкраинеБеженцы