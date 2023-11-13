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Італія – Україна: Спаллетті втратив трьох футболістів перед фіналом відбору Євро-2024

Фото: Лучано Спаллетті на тренувальному занятті збірної (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної Італії на чолі з Лучано Спаллетті зіткнувся з неабиякими кадровими проблемами перед вирішальними поєдинками кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

"Скуадра Адзурра" в листопаді проведе два офіційних матчі. 17 листопада італійці зустрінуться з Північною Македонією, а 20 листопада протистоятимуть національній команді України.

Із ростеру збірної Італії вилетіли воротар Алекс Мерет, фланговий оборонець Давіде Калабрія і центрбек Рафаель Толої. Усі вони зазнали ушкодження у 12-му турі Серії А минулого вікенду. Наразі Спаллетті не викликав нових виконавців, щоб замінити травмованих.

У списку викликаних на листопадовий збір залишилося 26 футболістів. Зокрема, в розпорядженні тренерського штабу будуть 3 воротарі – Доннарумма, Проведель і Вікаріо. Натомість за місця в лінії оборони конкуруватимуть Ачербі, Бастоні, Дарміан, Дімарко, Буонджорно, Камб'ясо, Гатті та Ді Лоренцо.

Італійська збірна в очному протистоянні з Україною визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

До слова, раніше Ребров оголосив склад збірної України на поєдинок проти Італії.

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Збірна Італії