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Италия на три месяца продлила чрезвычайное положение из-за COVID

Автор: Валерия Полищук

Правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Чрезвычайное положение, введенное в январе прошлого года, дает большие полномочия центральному правительству. Срок действия ЧП истекал в конце декабря.

Министерство здравоохранения также постановило, что с 16 декабря по 31 января все посетители Италии из стран Европейского союза должны проходить тест перед отъездом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.

При этом те, кто не прошел вакцинацию, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.

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ИталияЧрезвычайное положениеКоронавирус