Італія та Туреччина запустили новий формат візи: що відомо

Зібратися зі своїм життям і розпочати новий шлях за кордоном є мрією багатьох, а нові візові програми та податкові пільги роблять це більш досяжним.

Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер є два нових варіанти для віддалених працівників.

Ви можете насолодитися жвавими містами Туреччини та чудовим узбережжям Італії за допомогою нової цифрової кочової візи, яка відкрита для громадян 36 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Францію та Великобританію.

Вимоги для оформлення візи цифрового кочівника

мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) - 24789 євро;

досвід роботи в якості віддаленого спеціаліста не менше ніж 6 місяців;

наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;

орендоване або власне житло в Італії;

дійсний поліс медичного страхування;

відсутність судимостей за останні 5 років.

Як отримати таку візу

Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно: