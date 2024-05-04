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Італія та Туреччина запустили новий формат візи: що відомо

Фото: Італія та Туреччина відкрили новий формат візи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Італії та Туреччині запрацювали візи цифрового кочівника. Право на оформлення візи цифрового кочівника в Італії мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Tripmy Dream.

Зібратися зі своїм життям і розпочати новий шлях за кордоном є мрією багатьох, а нові візові програми та податкові пільги роблять це більш досяжним.

Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер є два нових варіанти для віддалених працівників.

Ви можете насолодитися жвавими містами Туреччини та чудовим узбережжям Італії за допомогою нової цифрової кочової візи, яка відкрита для громадян 36 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Францію та Великобританію.

Вимоги для оформлення візи цифрового кочівника

  • мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) - 24789 євро;
  • досвід роботи в якості віддаленого спеціаліста не менше ніж 6 місяців;
  • наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;
  • орендоване або власне житло в Італії;
  • дійсний поліс медичного страхування;
  • відсутність судимостей за останні 5 років.

Як отримати таку візу

Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно:

  • звернутися до консульства за місцем проживання та оформити візу цифрового кочівника;
  • подати документи на посвідку на тимчасове проживання не пізніше ніж за 8 днів після приїзду;
  • додатково зареєструватися платником податків.

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