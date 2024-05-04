Італія та Туреччина запустили новий формат візи: що відомо

В Італії та Туреччині запрацювали візи цифрового кочівника. Право на оформлення візи цифрового кочівника в Італії мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Tripmy Dream.
Зібратися зі своїм життям і розпочати новий шлях за кордоном є мрією багатьох, а нові візові програми та податкові пільги роблять це більш досяжним.
Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер є два нових варіанти для віддалених працівників.
Ви можете насолодитися жвавими містами Туреччини та чудовим узбережжям Італії за допомогою нової цифрової кочової візи, яка відкрита для громадян 36 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Францію та Великобританію.
Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно:
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