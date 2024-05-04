Италия и Турция запустили новый формат визы: что известно

Собраться со своей жизнью и начать новый путь за границей является мечтой многих, а новые визовые программы и налоговые льготы делают это более достижимым.

Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь есть два новых варианта для удаленных работников.

Вы можете насладиться оживленными городами Турции и потрясающим побережьем Италии с помощью новой цифровой кочевой визы, открытой для граждан 36 стран, включая Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Великобританию.

Требования для оформления визы цифрового кочевника

минимальный годовой доход (по состоянию на 2024 год) - 24789 евро;

опыт работы в качестве удаленного специалиста не менее 6 месяцев;

имеющийся трудовой договор, договор о сотрудничестве или другой документ, подтвердивший возможность удаленной работы;

арендованное или собственное жилье в Италии;

действительный полис медицинского страхования;

отсутствие судимостей за последние пять лет.

Как получить такую визу

Чтобы получить визу цифрового кочевника, необходимо: