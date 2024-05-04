Италия и Турция запустили новый формат визы: что известно

В Италии и Турции заработали визы цифрового кочевника. Право на оформление визы цифрового кочевника в Италии имеют лица, не являющиеся гражданами стран ЕС и имеющие возможность работать удаленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Tripmy Dream.
Собраться со своей жизнью и начать новый путь за границей является мечтой многих, а новые визовые программы и налоговые льготы делают это более достижимым.
Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь есть два новых варианта для удаленных работников.
Вы можете насладиться оживленными городами Турции и потрясающим побережьем Италии с помощью новой цифровой кочевой визы, открытой для граждан 36 стран, включая Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Великобританию.
Чтобы получить визу цифрового кочевника, необходимо:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.