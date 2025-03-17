Італія та Іспанія поки не підтримують план ЄС зі збільшення військової допомоги Україні, - Reuters

За даними видання, пропозиція глави європейської дипломатії Каї Каллас могла б означати подвоєння військової підтримки України з боку ЄС. Адже у 2024 році країни Євросоюзу надали Києву близько 20 мільярдів євро.

Однак перед зустріччю у Брюсселі міністри закордонних справ Італії та Іспанії - третьої та четвертої найбільших економік ЄС - заявили, що поки зарано ухвалювати остаточне рішення щодо ініціативи.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що питання потребує детального обговорення, зважаючи на переговори щодо перемир'я в Україні.

"Ми чекаємо телефонної розмови Трампа та Путіна, щоб побачити, чи будуть якісь зрушення у досягненні перемир’я", - сказав Таяні.

Також міністр додав, що Італії необхідно знайти кошти на посилення власної обороноздатності.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив: "Подивимося, як піде дискусія, але на даний момент рішення немає."

За його словами, Іспанія вже зобов’язалася надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги цього року і зробила це незалежно від ініціативи Каллас.

Reuters додає, що під час обговорення питання підтримки України Словаччина дала зрозуміти, що не блокуватиме ініціативу, але не має наміру робити внески. Угорщина та Словаччина не надають військової допомоги Україні, але, за словами представників ЄС, вони не зможуть заблокувати ініціативу, оскільки внески є добровільними.