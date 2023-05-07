Італія та Франція посварилися через заяву міністра щодо Мелоні

"Потрібні більш чіткі слова", - сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" - наголосив він.

Нагадаємо, Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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