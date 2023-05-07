UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італія та Франція посварилися через заяву міністра щодо Мелоні

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (flickr.com parlamento_europeo_madrid)
Автор: Каріна Левицька

Італія залишається незадоволеною вибаченнями, що висунув Париж після того, як французький міністр звинуватив Рим у неправильному поводженні з потоком мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Потрібні більш чіткі слова", - сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" - наголосив він.

Нагадаємо, Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІталія