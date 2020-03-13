Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса, - WP

Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса, стартом которого станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание.

“Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание”, - считает обозреватель.

По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начался экономический кризис, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.