Италия сохранит жесткий карантин на выходные

Правительство Италии сохранит общенациональные ограничения на эти выходные, однако ослабит их в рабочие дни. Такое решение было принято, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, накануне министры на заседании правительства договорились о возвращении к старой трехуровневой системы, которая позволяет применять различные меры в разных регионах.

Таким образом, все бары и рестораны в стране будут закрыты на эти выходные, а поездки между городами будут минимальными. Кроме того, правительство решило перенести открытие средних школ в четверг на 50% от их мощности до понедельника. Некоторые регионы, включая северное Венето вокруг Венеции, решили отложить возобновление обучения до 31 января.

Власти также продлили до 15 января запрет на передвижение между 20 регионами Италии. Поездки разрешаются только для работы, здравоохранения или в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, с 24 декабря по 6 января в Италии действует общенациональный карантин. Сейчас там закрытые бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Также РБК-Украина писало, что 2 января Италия на несколько недель отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.