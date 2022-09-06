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Италия снизит температуру в помещениях зимой с целью отказа от российского газа

Фото: температура в помещениях в Италии зимой будет снижена на 1 градус (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Италия планирует уменьшить отопление в домах и на предприятиях на зиму, чтобы сократить потребление газа. Страна импортировала около 40% своего газа из России до начала вторжения в Украину, но быстро начала искать альтернативные источники и уменьшить свою зависимость от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В соответствии с правительственным планом, объявленным 6 сентября, температура в многоквартирных домах и других общественных зданиях будет регулироваться на уровне 19 градусов по Цельсию, что на один градус по Цельсию ниже, чем ранее. Для производственных помещений показатель будет установлен на уровне 17 градусов тепла. Отопление также будет включаться на час меньше каждый день.

Рим также ведет переговоры с промышленным лобби Confindustria, чтобы договориться о дальнейшем сокращении потребления газа на добровольной основе.

Италия надеется, что ограничения сократят потребление газа на 3,2 млрд кубометров в период с августа по март, и намерена сократить еще 2,1 млрд кубометров за счет использования альтернативных источников топлива для производства электроэнергии.

Это может быть дополнено другими мерами, побуждающими отдельных пользователей и предприятия сокращать потребление, а это означает, что общий спрос может упасть на 15% в соответствии с более широкими планами Европейского союза.

Италия заполнила свои резервуары для хранения газа на 83% по состоянию на начало сентября, запасаясь в преддверии холодных месяцев.

Напомним, на прошлой неделе Европа досрочно выполнила задачу по заполнению своих запасов газа на 80% к ноябрю. Запасы ЕС в настоящее время заполнены почти на 82%, согласно данным Gas Infrastructure Europe, а склады в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, заполнены на 86%.

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