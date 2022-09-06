Італія знизить температуру в приміщеннях взимку з метою відмови від російського газу

Відповідно до урядового плану, оголошеного 6 вересня, температура в багатоквартирних будинках та інших громадських будівлях буде регулюватися на рівні 19 градусів за Цельсієм, що на один градус за Цельсієм нижче, ніж раніше. Для виробничих приміщень показник буде встановлений на рівні 17 градусів тепла. Опалення також буде включатися на годину менше кожен день.

Рим також веде переговори з промисловим лобі Confindustria, щоб домовитися про подальше скорочення споживання газу на добровільній основі.

Італія сподівається, що обмеження скоротять споживання газу на 3,2 млрд кубометрів в період з серпня по березень, і має намір скоротити ще 2,1 млрд кубометрів за рахунок використання альтернативних джерел палива для виробництва електроенергії.

Це може бути доповнено іншими заходами, що спонукають окремих користувачів і підприємства скорочувати споживання, а це означає, що загальний попит може впасти на 15% відповідно до більш широкими планами Європейського Союзу.

Італія заповнила свої резервуари для зберігання газу на 83% станом на початок вересня, запасаючись напередодні холодних місяців.