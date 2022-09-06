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Італія знизить температуру в приміщеннях взимку з метою відмови від російського газу

Фото: температура в приміщеннях в Італії взимку буде знижена на 1 градус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Італія планує зменшити опалення в будинках і на підприємствах на зиму, щоб скоротити споживання газу. Країна імпортувала близько 40% свого газу з Росії до початку вторгнення в Україну, але швидко почала шукати альтернативні джерела і зменшити свою залежність від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до урядового плану, оголошеного 6 вересня, температура в багатоквартирних будинках та інших громадських будівлях буде регулюватися на рівні 19 градусів за Цельсієм, що на один градус за Цельсієм нижче, ніж раніше. Для виробничих приміщень показник буде встановлений на рівні 17 градусів тепла. Опалення також буде включатися на годину менше кожен день.

Рим також веде переговори з промисловим лобі Confindustria, щоб домовитися про подальше скорочення споживання газу на добровільній основі.

Італія сподівається, що обмеження скоротять споживання газу на 3,2 млрд кубометрів в період з серпня по березень, і має намір скоротити ще 2,1 млрд кубометрів за рахунок використання альтернативних джерел палива для виробництва електроенергії.

Це може бути доповнено іншими заходами, що спонукають окремих користувачів і підприємства скорочувати споживання, а це означає, що загальний попит може впасти на 15% відповідно до більш широкими планами Європейського Союзу.

Італія заповнила свої резервуари для зберігання газу на 83% станом на початок вересня, запасаючись напередодні холодних місяців.

Нагадаємо, минулого тижня Європа достроково виконала завдання щодо заповнення своїх запасів газу на 80% до листопада. Запаси ЄС в даний час заповнені майже на 82%, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, а склади в Німеччині, найбільшому споживачеві газу в Європі, заповнені на 86%.

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