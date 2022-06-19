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Италия сможет пережить зиму без российского газа, - глава энергетической компании Eni

Италия сможет пережить зиму без российского газа (Фото: facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Италия могла бы пережить зиму, в случае прекращения поставок газа из РФ. Предложение газа в Италии сейчас превышает спрос. Заполнение хранилищ к зиме сейчас идет по плану.

Об этом заявил глава правления итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AdnKronos.

Он также отметил, что стране сейчас нужно около 30 млн кубометров российского газа в день. По его словам, запасы в газовых хранилищах Италии заполнены на 54%. К октябрю необходимо увеличить показатель до 70–80%, чтобы справиться с пиковыми нагрузками. По состоянию на середину июня, наполнение газовых хранилищ происходит согласно плану.

Ранее мы писали, что Италия может объявить состояние повышенной готовности в отношении газа на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать его поставки по газотранспортной системе в страну.

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