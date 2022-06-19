Італія зможе пережити зиму без російського газу, - глава енергетичної компанії Eni

Італія могла б пережити зиму, в разі припинення поставок газу з РФ. Пропозиція газу в Італії зараз перевищує попит. Заповнення сховищ до зими зараз йде за планом.

Про це заявив глава правління італійської енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AdnKronos .

Він також зазначив, що країні зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу в день. За його словами, запаси в газових сховищах Італії заповнені на 54%. До жовтня необхідно збільшити показник до 70-80%, щоб впоратися з піковими навантаженнями. Станом на середину червня, наповнення газових сховищ відбувається згідно з планом.

Раніше ми писали, що Італія може оголосити стан підвищеної готовності щодо газу наступного тижня, якщо Росія продовжить обмежувати його поставки по газотранспортній системі в країну.

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