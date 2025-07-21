Італія скасувала концерт із пропутінським диригентом Гергієвим

Валерій Гергієв, якого вважають наближеним до Володимира Путіна, мав 27 липня виступити з італійським оркестром і солістами Маріїнського театру із Санкт-Петербурга, яким він керує.

Палац Реджія-ді-Казерта поблизу Неаполя, де мав відбутися захід, опублікував коротку заяву про скасування заходу без зазначення причин.

Минулого тижня виступ зазнав критики з боку італійських політиків і міжнародних активістів, включно з дружиною покійного російського лідера опозиції Олексія Навального, яка закликала до його скасування.

72-річний Гергієв, який також є директором московського Большого театру, не відповів на запит Reuters про коментар.

Скандальний концерт

Концерт був частиною фестивалю, організованого регіоном Кампанія, до якого входить і Неаполь. Глава регіону Вінченцо Де Лука виступив на його захист, заявивши, що артисти не повинні нести відповідальність за дії своїх національних урядів.

Де Лука, який критикує військову кампанію Ізраїлю в секторі Газа, вказав на інший фестивальний концерт під керівництвом ізраїльського диригента Даніеля Орена, щоб наголосити на зусиллях із підтримання "відкритих каналів спілкування навіть із тими, хто думає не так, як ми".

Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив минулого тижня, що концерт Гергієва ризикує "перетворити високорівневу, але об'єктивно спірну і таку, що викликає розбіжності, музичну подію на рупор російської пропаганди".