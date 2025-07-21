Италия отменила концерт с пропутинским дирижером Гергиевым

Итальянские власти отменили запланированный на воскресенье концерт классической музыки. Это произошло после критики по поводу участия российского дирижера, которого избегают на Западе после вторжения Москвы в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Валерий Гергиев, которого считают приближенным Владимиру Путину, должен был 27 июля выступить с итальянским оркестром и солистами Мариинского театра из Санкт-Петербурга, которым он руководит.
Дворец Реджия-ди-Казерта близ Неаполя, где должно было состояться мероприятие, опубликовал краткое заявление об отмене мероприятия без указания причин.
На прошлой неделе выступление подверглось критике со стороны итальянских политиков и международных активистов, включая жену покойного российского лидера оппозиции Алексея Навального, которая призвала к его отмене.
72-летний Гергиев, который также является директором московского Большого театра, не ответил на запрос Reuters о комментарии.
Концерт был частью фестиваля, организованного регионом Кампания, в который входит и Неаполь. Глава региона Винченцо Де Лука выступил в его защиту, заявив, что артисты не должны нести ответственность за действия своих национальных правительств.
Де Лука, критикующий военную кампанию Израиля в секторе Газа, указал на другой фестивальный концерт под руководством израильского дирижера Даниэля Орена, чтобы подчеркнуть усилия по поддержанию "открытых каналов общения даже с теми, кто думает не так, как мы".
Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил на прошлой неделе, что концерт Гергиева рискует "превратить высокоуровневое, но объективно спорное и вызывающее разногласия музыкальное событие в рупор российской пропаганды".
Валерий Гергиев - российский дирижер и музыкальный деятель, известный своей открытой поддержкой политики Владимира Путина, включая военную агрессию России против Украины. Он занимал ведущие должности в ряде престижных музыкальных учреждений мира (например, в Мюнхене и Нью-Йорке), откуда его позже уволили из-за политической позиции.
Гергиев неоднократно выступал на концертах, организованных на временно оккупированных Россией территориях Украины.
В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Гергиев организовывал концерты в поддержку войны.
В мае 2022 года артисты Мариинского театра под его руководством давали выступления на временно оккупированных территориях Донбасса, в том числе в Мариуполе.
Гергиев неоднократно использовал музыку как элемент "мягкой силы" российского государства, организуя выступления в символических для Кремля местах.
В 2016 году он дирижировал в Пальмире (Сирия) после ее захвата российскими и сирийскими войсками.
Канада в июне ввела санкции против Гергиева, назвав его "активным сторонником режима" Путина.
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