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Италия разрешила строительство газопровода, чтобы снизить зависимость ЕС от газа РФ

Новости » Политика    27.10.2018 - 07:56
Фото: Джузеппе Конте (twitter.com/paul_dobson)
Фото: Джузеппе Конте (twitter.com/paul_dobson)

Премьер-министр Италии заявил, что страна имеет "контрактные обязательства"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, 26 октября 2018, дал одобрение со стороны Италии для строительства Трансадриатического газопровода (ТАР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Против строительства газопровода активно выступала партия, входящая в правящую коалицию страны, "Движение пяти звезд".

"Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контрактные обязательства", - отметил глава правительства Италии.

Конте добавил, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить "десятков миллиардов евро".

Сообщается, что ТАР является последней частью 40-миллиардного Южного газового коридора, задача которого доставлять в Италию газ из Азербайджана. Первые поставки были запланированы на 2020 год, однако через сопротивление с итальянской стороны появились сомнения относительно реализации этого проекта.

Напомним, профсоюзы Италии устроили забастовку, требуя снизить пенсионный возраст. Известно, что в забастовках принимают участие учителя, врачи и водители общественного транспорта, которые требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет или обеспечить выход на пенсию после 35 лет стажа.

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