Італія дозволила будівництво газогону, щоб знизити залежність ЄС від газу РФ

Фото: Джузепе Конте (twitter.com/paul_dobson)

Прем’єр-міністр Італії заявив, що країна має "контрактні зобов’язання"

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, 26 жовтня 2018, дав схвалення з боку Італії для будівництва Трансадріатичного газогону (ТАР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Проти будівництва газопроводу активно виступала партія, що входить до правлячої коаліції країни, "Рух п’яти зірок".

"Більше неможливо втручатися в цей проект, який був запланований попереднім урядом і несе у собі контракті зобов'язання", - зазначив очільник уряду Італії.

Конте додав, що перешкоджання будівництву цього газогону для Італії може коштувати "десятків мільярдів євро".

Повідомляється, що ТАР є останньою частиною 40-мільярдного Південного газового коридору, завдання якого доставляти до Італії газ з Азербайджану. Перші поставки були заплановані на 2020 рік, однак через опір з італійського боку з’явились сумніви стосовно реалізації цього проекту.

Нагадаємо, профспілки Італії влаштували страйк, вимагаючи знизити пенсійний вік. Відомо, що у страйках приймають участь вчителі, лікарі та водії громадського транспорту, які вимагають знизити пенсійний вік до 60 років або забезпечити вихід на пенсію після 35 років стажу.