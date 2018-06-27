Італія проти автоматичного продовження санкцій проти РФ

Прем'єр країни пообіцяв і надалі надавати підтримку громадянському суспільству Росії

Італія проти автоматичного продовження санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив під час виступу перед парламентом напередодні саміту ЄС 28-29 червня, повідомляє агентство ANSA.

За його словами, Італія на саміті ЄС підтвердить свою позицію щодо цього питання.

"Ми плануємо підтвердити принцип, не повинно бути нічого автоматичного продовження санкцій проти Росії", - заявив Конте.

Він зазначив, що в цьому питанні необхідна обережність, оскільки санкції є засобом, а не метою.

"Ми будемо продовжувати звертати велику увагу і надавати підтримку громадянського суспільства в Росії", - додав прем'єр Італії.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу (ЄС) на саміті наступного тижня продовжать економічні санкції проти Російської Федерації (РФ) за її втручання в Україні до кінця січня.