Италия продлила карантин до конца июля

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Контроль за прибытием граждан из стран за пределами Шенгенской зоны усилят

Правительство Италии продлило срок карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса до 31 июля. Некоторые действующие ограничения усилили.

Об этом сообщает ANSA.

В частности, власти усилили контроль за масочным режимом в публичных местах, где люди не могут находиться на расстоянии хотя бы 1 метр друг от друга. Также продлили запрет на работу развлекательных ночных заведений.

Кроме того, решено усилить контроль за прибытием граждан из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

"На сегодняшний день запрет на въезд и транзит Италией касается 13 стран, мы будем постоянно обновлять этот список. Для всех прибывших из неевропейских стран сохраняется 14-дневный карантин" - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

В число указанных стран входят Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу и Доминиканская республика.

В Минздраве Италии отметили, что вышеупомянутые страны имеют "высокий процент заболеваемости вирусом по отношению к населению и очень низкую устойчивость систем здравоохранения".

Напомним, несколько дней назад Италия временно запретила въезд в страну гражданам из 13 государств, не входящих в Европейский союз.

Ранее РБК-Украина писало, в какие страны разрешен въезд украинцам.