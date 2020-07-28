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Італія продовжить НС до кінця жовтня

Вівторок 28 липня 2020 16:51
Італія продовжить НС до кінця жовтня
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Продовження НС в Італії дозволить приймати рішення щодо стримування пандемії без схвалення парламенту

Уряд Італії планує продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня. Таке рішення дозволить затверджувати заходи щодо стримування пандемії за допомогою урядових указів без схвалення парламенту.

Про це повідомляє Politico.

"Уряд прийме рішення про продовження надзвичайного стану до 31 жовтня тільки після подальшого проходження в парламенті", - повідомив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте проінформує сенаторів про наміри уряду сьогодні вдень, а завтра він зробить те ж саме в парламенті.

Нагадаємо, Італія оголосила про надзвичайний стан через пандемію в кінці січня.

Крім того, уряд Італії продовжила карантин до кінця липня.

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