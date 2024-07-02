Італія призначила нового посла в Україні

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Італії у Twitter.
"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Із січня 2020 року до квітня 2024 року Карло Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії. З липня 2024 року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.
Італія продовжує надавати військову допомогу Україні, нещодавно схваливши продовження поставок зброї до кінця 2024 року. Загалом Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою та боєприпасами.
Італійські інструктори навчають українських військових користуватися західною зброєю. Хоча Італія не розкриває точні типи і кількість наданої зброї, вона відіграє істотну роль у зміцненні обороноздатності України.
Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.
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