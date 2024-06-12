Італія пообіцяла передати Україні ще одну SAMP/T, - Столтенберг

Пакет допомоги від Італії

Нагадаємо, що цього місяця Італія анонсувала новий пакет допомоги для України. Крім того, в Римі заявили, що готові передати ще одну систему протиповітряної оборони SAMP/T, але відповідних оголошень не було.

Детальніше про те, що ввійшло в пакет допомоги, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що системи протиповітряної оборони по типу SAMP/T є одними з головних потреб України, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети. До цього Україна мала лише одну батарею SAMP/T. Її передали Франція та Італія у 2023 році.

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