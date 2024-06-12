Италия пообещала передать Украине еще одну SAMP/T, - Столтенберг

Пакет помощи от Италии

Напомним, что в текущем месяце Италия анонсировала новый пакет помощи для Украины. Среди прочего в него вошла система противовоздушной обороны SAMP/T.

Детальнее о том, что вошло в пакет помощи, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что системы противовоздушной обороны типа SAMP/T являются одними из главных потребностей Украины, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты. До этого у Украины была только одна батарея SAMP/T. Ее передали Франция и Италия в 2023 году.

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