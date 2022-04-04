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Италия поддержит санкции против российского газа

Фото: санкции против российского газа поддержит Италия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа. Об этом он сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

"Италия не будет накладывать вето на российские газовые санкции", - сказал он.

Рим ежегодно импортирует около 30 миллиардов кубометров газа из России, что составляет около 40% всего импорта газа, и стремится диверсифицировать свои поставки энергоносителей в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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