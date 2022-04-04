Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу. Про це він сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

"Італія не буде накладати вето на російські газові санкції", - сказав він. Рим щорічно імпортує близько 30 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 40% всього імпорту газу, і прагне диверсифікувати свої поставки енергоносіїв у відповідь на вторгнення Москви в Україну.