Італія подала в ООН план миру для України. Він має чотири етапи

Італія розробила план миру та врегулювання кризи в Україні. Документ складається з чотирьох етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

Документ був розроблений Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Італія назвала чотири етапи для подолання кризи, які будуть проходити під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):

припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;

вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО;

угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення протиріч за міжнародно-визнаними кордонами;

новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

План був вчора представлений міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу.