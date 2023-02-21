Італія планує офіційно визнати Голодомор геноцидом українців

Глава держави наголосив, що визнання Голодомору геноцидом українців - дуже важливе, зокрема, тому що цього року буде вже 90 річниця трагедії.

"Пані прем'єр-міністр повідомила мені, що комітет із закордонних справ парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення, і ми очікуємо, що найближчим часом відповідну резолюцію буде підтримано парламентом Італії", - розповів Зеленський.