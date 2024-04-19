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Італія отримала додаткове місце в Лізі чемпіонів: як це можливо

Фото: "Рома" та "Мілан" доклалися до європейського успіху кальчо (twitter.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

Італійська Серія А делегує до Ліги чемпіонів 2024/25 відразу п'ять команд замість звичних чотирьох. До цього доклалися представники країни в Лізі Європи та Лізі конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flashscore.

Стадію чвертьфіналів у єврокубках здолали "Аталанта" з Бергамо, столична "Рома" та флорентійська "Фіорентина". Їхні успіхи вкупі з попередніми досягненнями інших команд забезпечили Італії збільшення квоти в Лізі чемпіонів.

Перші 5 команд Серії А за підсумками сезону потраплять до головного єврокубка на наступний сезон. Додаткове місце в Лізі чемпіонів після реформи турнірів під егідою УЄФА заклали для двох лідерів таблиці коефіцієнтів конфедерації за сезон. Італія наразі йде першою і стала недосяжною для Німеччини, Англії та Франції.

Лідер Серії А – міланський "Інтер" – уже виборов місце в Лізі чемпіонів. Далі в турнірній таблиці італійської першості розташувалися "Мілан", туринський "Ювентус", "Болонья" і "Рома". На 6-й позиції йде "Аталанта".

Теоретично Італія зможе мати й 6 команд у Лізі чемпіонів 2024/25. Для цього "Аталанта" або "Рома" мають тріумфувати в Лізі Європи та фінішувати в чемпіонаті за межами топ-5. На друге додаткове місце в головному єврокубки найбільше шансів у німецької Бундесліги.

 

 

Фото: Топ-10 Серії А на цей момент (flashscore.ua)

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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