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Италия получила дополнительное место в Лиге чемпионов: как это возможно

Фото: "Рома" и "Милан" приложились к европейскому успеху кальчо (twitter.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская Серия А делегирует в Лигу чемпионов 2024/25 сразу пять команд вместо четырех привычных. К этому приложились представители страны в Лиге Европы и Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Стадию четвертьфиналов в еврокубках одолели "Аталанта" из Бергамо, столичная "Рома" и флорентийская "Фиорентина". Их успехи вместе с предыдущими достижениями других команд обеспечили Италии увеличение квоты в Лиге чемпионов.

Первые 5 команд Серии А по итогам сезона попадут в главный еврокубок на следующий сезон. Дополнительное место в Лиге чемпионов после реформы турниров под эгидой УЕФА заложили для двух лидеров таблицы коэффициентов конфедерации за сезон. Италия в данный момент идет первой и стала недосягаемой для Германии, Англии и Франции.

Лидер Серии А – миланский "Интер" – уже завоевал место в Лиге чемпионов. Далее в турнирной таблице итальянского первенства расположились "Милан", туринский "Ювентус", "Болонья" и "Рома". На 6-й позиции идет "Аталанта".

Теоретически Италия сможет иметь и 6 команд в Лиге чемпионов 2024/25. Для этого "Аталанта" или "Рома" должны триумфовать в Лиге Европы и финишировать в чемпионате за пределами топ-5. На второе дополнительное место в главном еврокубке больше всего шансов у немецкой Бундеслиги.

 

 

Фото: Топ-10 Серии А на данный момент (flashscore.ua)

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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