Италия отложила открытие горнолыжных курортов на несколько недель

Италия отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов. Соответствующее постановление 2 января подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, горнолыжные курорты будут закрытыми до 18 января из-за того, что не все курорты в стране успевают адаптировать зоны отдыха к соблюдению карантинных правил. Ранее власти планировали открыть их 7 января.

"Сейчас из-за недавней эпидемиологической тенденции на международном уровне, которая не способствовала принятию необходимых решений, считается, что не существует условий, которые позволяют открыть объекты 7 января", - говорится в письме.

Отмечается, что по состоянию на 4 января в Италии зарегистрировано 14 245 новых случаев COVID-19. Еще 14 746 человек выздоровели.

Напомним, с 24 декабря по 6 января в Италии действует общенациональный карантин. Сейчас там закрытые бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). В течение четырех рабочих дней (28, 29, 30 декабря и 4 января) разрешены поездки между небольшими городами на расстояние до 30 км.