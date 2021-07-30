Италия открывает границы для украинцев: названы дата и условия въезда

С 31 июля 2021 года Италия откроет границы для украинских туристов. Но есть условия въезда в эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на страницу в Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - написал он.

На карте МИД указаны условия въезда в эту страну: