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Італія відкриває кордони для українців: названо дату і умови в'їзду

Автор: Анастасія Рокитна

З 31 липня 2021 року Італія відкриє кордони для українських туристів. Але є умови в'їзду в цю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - написав він.

На карті МЗС вказано умови в'їзду в цю країну:

  • наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;
  • заповнена он-лайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/;
  • по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.
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ІталіяУкраїнаДмитро Кулеба