Італія відкриває кордони для українців: названо дату і умови в'їзду

З 31 липня 2021 року Італія відкриє кордони для українських туристів. Але є умови в'їзду в цю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - написав він.

На карті МЗС вказано умови в'їзду в цю країну: