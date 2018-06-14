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Интервью

Италия отказывается ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли Канада-ЕС

НовостиЭкономика    14.06.2018 - 20:38
Фото: подписание временного соглашения о ЗСТ Канада_ЄС (eeas.europa.eu)
Фото: подписание временного соглашения о ЗСТ Канада_ЄС (eeas.europa.eu)

Соглашение о ЗСТ Канада-ЕС не обеспечивает достаточной защиты для некоторых продуктов, которые производятся в Италии

Италия отказывается ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евросоюзом и Канадой (CETA). Об этом сообщил министр аграрной политики Италии Джан Марко Сентинайо, передает Reuters.

Министр заявил, что данное соглашение о ЗСТ не обеспечивает достаточной защиты для некоторых продуктов питания, которые производятся в стране.

"Мы не будем ратифицировать договор о свободной торговле с Канадой, потому что он защищает только небольшую часть нашей продукции", - сказал Джан Марко Сентинайо.

Чтобы ратифицировать это соглашение, его должны одобрить 28 стран Европейского союза, чтобы оно вступило в силу в полном объеме.

Отметим, Европейский союз и Канада договорились начать временное применение Соглашения о свободной торговле (CETA) с 21 сентября 2017 года.

Добавим, в Евросоюзе утверждена защита продукции законами PDO (Protected Specification of Origin - Защищенное наименование места происхождения) и PGI (Protected Geographic Indication - Защищенное географическое указание). В частности, эти законы свидетельствуют о подлинности происхождения продукции и защищают названия вин, сыров, ветчины, колбас, морепродуктов, оливок, оливковых масел, пива, яблочного уксуса, региональных хлебов, фруктов, сырого мяса и овощей.

Это, в частности, касается таких продуктов как горгонзола, пармезан, фета, камамбер, коньяк, арманьяк и шампанское и др. - они могут быть обозначены таким названием только если они родом из определенного региона.

Италия является той страной в ЕС, которая имеет больше всего продуктов питания с маркировками PDO и PGI. Канадой признано чуть более 40 итальянских маркировок PDO и PGI из 292 существующих.

Напомним, в мае 2018 года Совет ЕС принял решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Австралией и Новой Зеландией.

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Теги публикации: ЗСТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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