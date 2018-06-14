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Італія відмовляється ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі Канада-ЄС

НовиниЕкономіка    14.06.2018 - 20:38
Фото: підписання тимчасової угоди про ЗВТ Канада_ЄС (eeas.europa.eu)
Фото: підписання тимчасової угоди про ЗВТ Канада_ЄС (eeas.europa.eu)

Угода про ЗВТ Канада-ЄС не забезпечує достатнього захисту для деяких продуктів, які виробляються в Італії

Італія відмовляється ратифікувати угоду щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Євросоюзом і Канадою (CETA). Про це повідомив міністр аграрної політики Італії Джан Марко Сентінайо, передає Reuters.

Міністр заявив, що дана угода про ЗВТ не забезпечує достатнього захисту для деяких продуктів харчування, які виробляються в країні.

"Ми не будемо ратифікувати договір про вільну торгівлю з Канадою, тому що він захищає тільки невелику частину нашої продукції", - сказав Джан Марко Сентінайо.

Аби ратифікувати цю угоду, її мають схвалити 28 країн Європейського союзу, аби вона набула чинності в повному обсязі.

Зазначимо, Європейський союз та Канада домовилися почати тимчасове застосування угоди про вільну торгівлю (CETA) з 21 вересня 2017  року.

Додамо, у Євросоюзі затверджено захист продукції законами PDO (Protected Specification of Origin - Захищене найменування місця походження) і PGI (Protected Geographic Indication - Захищене географічне зазначення). Зокрема, ці закони свідчать про автентичність походження продукції і захищають назви вин, сирів, шинки, ковбас, морепродуктів, оливок, оливкових олій, пива, бальзамічного оцту, регіональних хлібів, фруктів, сирого м'яса і овочів.

Це, зокрема, стосується таких продуктів як горгонзола, пармезан, фета, камамбер, коньяк, арманьяк і шампанське та ін. - вони можуть бути позначені такою назвою тільки якщо вони походять з визначеного регіону.

Італія є тією країною в ЄС, яка має найбільше продуктів харчування з маркуваннями PDO та PGI. Канадою визнано трохи більше 40 італійських етикеток PDO і PGI із з 292 існуючих.

Нагадаємо, у травні 2018 року Рада ЄС ухвалила рішення про початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з Австралією і Новою Зеландією.

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Теги публікації: ЗВТ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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