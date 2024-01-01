Італія очолила групу послів країн G7, які допомагають Україні у втіленні реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис послів у Twitter.

"Посольство Італії в Україні з гордістю бере на себе президентство в Групі підтримки України послів G7 на 2024 рік. Велика подяка Посольству Японії в Україні за видатне головування у 2023 році. Ми як і раніше прагнемо тісно співпрацювати з Україною у сприянні реформам і протидії агресії Росії", - зазначено у дописі.

Італія розпочала головування у G7, змінивши на цій посаді Японію. До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання.

Допомога Італії

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

Також у грудні уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Тепер це рішення має підтримати парламент країни.

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