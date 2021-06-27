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Италия обыграла Австрию в экстра-тайме и вышла 1/4 финала Евро

Автор: Роман Тверденко

Сборная Италии победила Австрию в матче 1/8 финала Евро-2020. Но сделала это только в экстра-тайме.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Основное время поединка выдалось довольно скромным на хорошие моменты у ворот обеих команд. Во втором тайме Марко Арнаутович открыл счет ударом головой, но его гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

Действие продолжилось уже в первом дополнительном тайме. В нем Италия все же смогла доказать свое преимущество. Первый гол на счету Федерико Кьезы на 95-й минуте.

Второй мяч забил на 105-й минуте Матео Пессина, который изначально вообще не попал в заявку на Евро-2020.

Во втором экстра-тайме Австрии удалось отыграть один гол. После корнера отличилися Саша Калайджич. Второй забить австрийцам не удалось.

2:1 и Италия в четвертьфинале, где встретится с победителем матча Бельгия - Португалия.

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Евро-2020