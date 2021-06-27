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Італія обіграла Австрію в екстра-таймі і вийшла 1/4 фіналу Євро

Автор: Роман Тверденко

Збірна Італії перемогла Австрію в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Але зробила це тільки в екстра-таймі.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Основний час поєдинку видався досить скромним на хороші моменти біля воріт обох команд. У другому таймі Марко Арнаутович відкрив рахунок ударом головою, але його гол був скасований після перегляду VAR через офсайд.

Дія продовжилася вже в першому додатковому таймі. У ньому Італія все ж змогла довести свою перевагу. Перший гол на рахунку Федеріко К'єзи на 95-й хвилині.

Другий м'яч забив на 105-й хвилині Матео Пессіна, який спочатку взагалі не потрапив у заявку на Євро-2020.

У другому екстра-таймі Австрії вдалося відіграти один гол. Після корнера відзначилися Саша Калайджич. Другий забити австрійцям не вдалося.

2:1 і Італія у чвертьфіналі, де зустрінеться з переможцем матчу Бельгія - Португалія.

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Євро-2020