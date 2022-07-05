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Италия объявила чрезвычайное положение: названа причина

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Рим, Вторник 05 июля 2022 00:38
Италия объявила чрезвычайное положение: названа причина Фото: Италия объявила чрезвычайное положение (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Италия в понедельник объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. На долю примыкающих к реке районов приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Постановление правительства позволит властям сократить бюрократическую волокиту и немедленно принять ряд мер, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Чрезвычайное положение коснется пяти северных регионов — Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. На решение проблем, связанных с засухой, первоначально выделили 36,5 млн евро. В будущем могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с засухой.

Итальянские СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного по координации мер реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом.

Ранее глава МИДи Италии заявил, что закончить войну в Украине необходимо дипломатическим путем. Однако российские власти не желают садиться за стол переговоров.

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Италия Чрезвычайное положение
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