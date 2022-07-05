Італія оголосила надзвичайний стан: названа причина

Італія в понеділок оголосила надзвичайний стан в регіонах, що оточують річку По, через найсильнішу за останні 70 років посуху. На частку прилеглих до річки районів припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Постанова уряду дозволить владі скоротити бюрократичну тяганину і негайно вжити ряд заходів, наприклад, ввести нормування води для будинків і підприємств.

Надзвичайний стан торкнеться п'яти північних регіонів - Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, П'ємонт і Венето. На розв'язання проблем, пов'язаних з посухою, спочатку виділили 36,5 млн євро. У майбутньому можуть бути вжиті додаткові заходи для боротьби з посухою.

Італійські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Маріо Драгі також розглядав можливість призначення Уповноваженого з координації заходів реагування на посуху, аналогічно тому, як уряд призначив Уповноваженого з нагляду за коронавірусною кризою.