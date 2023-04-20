Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря

Розвідувальний літак Італії наблизився до узбережжя Чорного моря. Він знаходиться у повітряному просторі Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.
Виходячи з даних сервісу, можна зробити висновок, що літак Gulfstream G550 AEW патрулює чорноморське узбережжя Румунії.
При цьому повітряне судно не заходить у повітряний простір над акваторією Чорного моря.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що наприкінці березня над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак Boeing RC-135.
Також ми писали, що росіяни 14 березня збили американський дрон MQ-9 Reaper, який проводив розвідку над Чорним морем.
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