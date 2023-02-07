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Італія надала Києву допомогу обладнанням для пунктів обігріву, - Кличко

Фото: Італія надала Києву допомогу обладнанням для пунктів обігріву (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Ми вже пережили два складних місяці зими. Залишився ще лютий і частина березня. Але, переконаний, і з тим, що зробило і робить місто, і з допомогою наших друзів та партнерів, ми вистоїмо і все подолаємо. От і сьогодні, дякуючи іноземним партнерам, ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 1 генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву", - повідомив Кличко.

Він також подякував італійським партнерам, які допомагають Україні, зокрема, зброєю.

"Дякуємо тим нашим партнерам, які надають гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку. А також, вкрай важливо, - допомогу озброєнням. Тому що зброя сьогодні є ключовою потребою для закінчення цієї безглуздої війни, яку розпочала росія проти України. Об’єднання цивілізованого світу довкола України - запорука повернення миру в Україні та Європі", - наголосив Кличко.

Своєю чергою, консул Італійської Республіки в Україні Серджо Федеріко Ніколачі підкреслив, що Італія зібрала вже 164 млн євро для підтримки українського народу.

"Італія була та залишається разом з Україною у цей драматичний і трагічний момент історії. Немає слів, щоби описати страждання українського народу та українських дітей через напад Росії. Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі. І це знак солідарності та дружби, що об’єднує наші два народи. Сподіваємось, що мир скоро повернеться на вашу землю", - наголосив Серджо Федеріко Ніколачі.

Як повідомлялося, у Києві вже працюють понад 530 пунктів, які облаштувало місто та ДСНС, а також понад 100 пунктів, функціонування яких забезпечує бізнес.

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Віталий КличкоКиївІталія