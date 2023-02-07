Италия предоставила Киеву помощь оборудованием для пунктов обогрева, - Кличко

"Мы уже пережили два сложных месяца зимы. Остался еще февраль и часть марта. Но, убежден, и с тем, что сделал и делает город, и с помощью наших друзей и партнеров мы выстоим и все преодолеем. Вот и сегодня, благодаря иностранным партнерам, мы получили 10 тентов, 10 буржуек и 1 генератор. Все это город передаст для обеспечения столичных пунктов обогрева", - сообщил Кличко.

Он также поблагодарил итальянских партнеров, которые помогают Украине, в частности оружием.

"Благодарим тех наших партнеров, которые оказывают гуманитарную и финансовую помощь, политическую поддержку. А также, крайне важно, - помощь вооружением. Потому что оружие на сегодня является ключевой потребностью для окончания этой бессмысленной войны, которую начала россия против Украины. Объединение цивилизованного мира вокруг Украины - залог возвращения мира в Украину и Европу", - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, консул Итальянской Республики в Украине Серджо Федерико Николачи подчеркнул, что Италия собрала уже 164 млн евро для поддержки украинского народа.

"Италия была и остается вместе с Украиной в этот драматический и трагический момент истории. Нет слов, чтобы описать страдания украинского народа и украинских детей из-за нападения России. Мы надеемся, что сегодняшний подарок обеспечит комфорт и согреет тех, у кого нет теплого места для ночлега. И это знак солидарности и дружбы, которая объединяет наши два народа. Надеемся, что мир скоро вернется на вашу землю", - подчеркнул Серджо Федерико Николачи.

Как сообщалось, в Киеве уже работают более 530 пунктов, которые обустроили город и ГСЧС, а также более 100 пунктов, функционирование которых обеспечивает бизнес.